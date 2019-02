Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Mülltonnen standen in Flammen

53945 Blankenheim-Mülheim (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Montag drei Mülltonnen einer Gaststätte an der Ortsgasse in Brand. Der Eigentümer hatte die Tonnen am Mauerwerk der Gaststätte unter einem Fenster abgestellt. Gegen 00.50 Uhr wurde er durch Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt standen alle drei Mülltonnen schon in Vollbrand. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Durch die Hitzeentwicklung wurden der Fassadenputz sowie ein Fenster beschädigt. Der angegebene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

