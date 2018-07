POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall

Am 03. Juli 2018, gegen 16:25 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Barßel mit einem VW Golf die Straße An der Riede aus Richtung Markhausen in Richtung Neumarkhausen und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Baggersees abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Fahrer aus Edewecht, der ebenfalls mit einem VW Golf die Straße An den Rieden befuhr. Beide Pkw-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

