Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am 03. Juli 2018, gegen 11:45 Uhr, in der Straße Auf dem Hook. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr die Straße Auf dem Hook und beabsichtigte, nach rechts auf die Osterstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, 49-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg, die den Radweg in unzulässiger Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und brach sich den Fuß. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03. Juli 2018, gegen 12:33 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg die Ladestraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Emsteker Straße abzubiegen. Beim Anfahren übersah er einen von rechts kommenden, 79-jährigen Radfahrer aus Halen, der den Radweg in unzulässiger Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 79-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Juli 2018, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer die Bundesstraße 213 aus Cloppenburg kommend in Richtung Löningen. In Höhe einer Baustelle im Bereich Lastrup streifte dieser den Außenspiegel eines in der Baustelle abgestellten Sattelzuges. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer 04472/8429 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall

Am 03. Juli 2018, gegen 18:15 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg und eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 68 aus Essen kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Straße Brookdamm beabsichtigte die 54-Jährige, mit ihrem VW Touran den 57-Jährigen, der mit einem VW Polo unterwegs war, zu überholen. Dieser bog während des Überholvorgangs nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Essen - versuchter Einbruch in Betonwerk

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, begaben sich in der Zeit vom 29. Juni 2018, 17:30 Uhr, bis 02. Juli 2018, 6:30 Uhr, unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Betonwerkes, welches an der Straße Holthoke gelegen ist, und beschädigten bei zwei Hallen jeweils ein Fenster der Sektionaltore. Eine Halle konnte so durch die Täter betreten werden. Zum Diebesgut kann bislang keine Angabe gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer 05434/3955 entgegen.

Essen - Dieseldiebstahl

In der Nacht zum 04. Juli 2018, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 3:30 Uhr, betraten unbekannte Täter das Gelände eines Baustoffhandels an der Bunner Straße und entwendeten aus sechs dort abgestellten Sattelzugmaschinen etwa 1300 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer 05434/3955 entgegen.

Löningen - versuchter Kabeldiebstahl

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, trennten unbekannte Täter in der Zeit vom 01. Juli 2018, 20:00 Uhr, bis 02. Juli 2018, 7:45 Uhr, in einem frei zugänglichen Neubau an der Böener Straße etwa 50 Meter Kabel, die bereits verlegt waren. Diese wurden abholfertig bereitgelegt. Zu einer Mitnahme kam es nicht, da die Täter offensichtlich während der Tatausführung gestört wurden. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer 05432/9500 entgegen.

