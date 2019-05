Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 3 zum Motorrad-Unfall: Ermittlungen ergaben Hinweise auf Fremdbeteiligung; 41-Jähriger muss sich wegen Unfallflucht verantworten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 30. April 2019 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu dem Unfall auf der Dennhäuser Straße.)

Kassel-Niederzwehren: Bei den Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Süd-West gemeinsam mit einem Gutachter zu dem schweren Motorrad-Unfall auf der Dennhäuser Straße in Kassel am Dienstagnachmittag haben sich zwischenzeitlich Hinweise auf die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers an dem Unfallgeschehen ergeben. Zunächst lagen keine Hinweise darauf vor, dass der 26-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad aufgrund einer Fremdeinwirkung verloren haben könnte. Die intensiv fortgesetzten Ermittlungen führten aber zu einem Zeugenhinweis auf ein Pkw-Anhänger-Gespann, das zur fraglichen Zeit im Bereich der Unfallstelle aus einer Seitenstraße gekommen sein soll. Aufgrund weiterer Ermittlungen und der Auswertung von Zeugenaussagen sowie vorliegender Beweismittel gehen die Beamten des Reviers Süd-West nun davon aus, dass das Fahrzeuggespann zur Unfallzeit aus der Straße "Am Sandgraben" auf die Dennhäuser Straße in Richtung Fuldabrück einbog und der 26-jährige, in Richtung Kassel fahrende Motorradfahrer diesem Fahrzeug ausgewichen war. Offenbar dabei hatte er die Kontrolle über sein Kraftrad verloren, war schwer gestürzt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Nach letzten Kenntnissen besteht für den 26-Jährigen auch weiterhin noch Lebensgefahr.

Mutmaßlicher Fahrer konnte identifiziert werden

Den mutmaßlichen Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns konnten die Beamten aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse im weiteren Verlauf identifizieren. Da der Verdacht besteht, dass er den Unfall bemerkt hatte, nahm eine Streife den verdächtigen 41-Jährigen aus Fuldabrück am gestrigen Donnerstag fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie gegen den 41-Jährigen wegen der Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an und werden nun von der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

