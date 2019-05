Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kassel (ots)

Am Freitag, 3.5.2019, um 17.20 Uhr, wollte eine 64jährige Fußgängerin aus Kassel die Wilhelmshöher Allee in Richtung ICE Bahnhof überqueren und wurde dabei von einem Pkw erfasst, der, von einem 67jährigen aus Kassel gefahren, in Richtung Herkules fuhr. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzung in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der aufnehmenden Beamten des Reviers Süd-West entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von 1.000,-EUR. Die Wilhelmshöher Allee blieb während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt.

Westphal, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell