POL-LB: Unfallflucht in Aidlingen; Verkehrsunfall auf der L 1184 - Gemarkung Gäufelden; Verletzter Radfahrer bei Unfall auf K 1082 im Bereich Rutesheim; Pkw-Aufbruch in Magstadt

Aidlingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter an einem BMW, der am Donnerstag zwischen 10:00 und 14:10 Uhr im Forchenweg in Aidlingen auf dem Rewe-Parkplatz abgestellt war. Der Unbekannte stieß vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen das geparkte Fahrzeug und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0.

Gäufelden: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 11:50 Uhr auf der Landesstraße 1184 ereignete. Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer wollte zwischen Herrenberg und Nebringen ein Wendemanöver durchführen. Aufgrund dessen musste ein nachfolgender Autofahrer abbremsen. Ein hinter dem abbremsenden Fahrzeug fahrender 74-jähriger Mercedes-Lenker setzte in diesem Moment zum Überholen an. Als er den Pkw überholte, erkannte er das Motorrad. Trotz einer Vollbremsung konnte er allerdings einen Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße für etwa 20 Minuten gesperrt.

Leonberg: Radfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 12:55 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer die Kreisstraße 1082 von der Autobahnanschlussstelle Rutesheim kommend in Richtung Leonberg. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Kreisstraße 1060 auf Höhe eines Schnellrestaurants fuhr der 60-Jährige auf die für ihn mutmaßlich Grün zeigende Ampel zu. Im weiteren Verlauf stieß er im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden 50 Jahre alten Radfahrer zusammen, der vermutlich bei Rot die Fahrbahn im Bereich einer Fußgängerfurt überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer nach vorne geschleudert und schwer verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Magstadt: Handtasche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Donnerstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr an einem Opel zu schaffen, der auf dem Friedhofsparkplatz in der "Neue Stuttgarter Straße" in Magstadt stand. Der Dieb schlug die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete eine Handtasche, die auf der Rücksitzbank lag. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten sowie eine dreistellige Bargeldsumme. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen unter der Tel. 07031/20405-0 entgegen.

