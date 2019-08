Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz Routine-Kontrolleinsatz in Hagener Shisha-Bars

Hagen (ots)

Shisha-Bars unterliegen in Deutschland strengen und komplexen Auflagen, die durch zahlreiche behördliche Stellen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Im Rahmen eines geplanten Großeinsatzes kontrollierten Polizei, Ordnungsamt, Zoll, sowie Steuerfahnder deshalb am Donnerstag, 08. August, in den späten Abendstunden sechs Shisha-Bars. Von 21:00 Uhr bis 00:30 Uhr waren insgesamt 53 Einsatzkräfte in Altenhagen, im Bahnhofsbereich und in Wehringhausen unterwegs. Teil der Kontrollen waren unter anderem die seit 2019 verpflichtend zu installierenden lebensrettenden Kohlenmonoxid-Melder, die Überprüfung von Personen sowie Verstöße gegen Zollbestimmungen. Die Bilanz: 123 Personen wurden kontrolliert, der Zoll leitete ein Strafverfahren wegen unversteuerten Tabaks ein. In 19 Fällen ergaben sich Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten, vor allem Verstöße gegen das Gaststättengesetz, den Nichtraucherschutz und die Abgabenordung. Auch nicht genehmigte Spielgeräte fielen den Einsatzkräften auf. Der polizeiliche Einsatzleiter, Erster Polizeihauptkommissar Raimund Riedl, lobt die Zusammenarbeit aller Beteiligten: "Alle Einsatzkräfte und Stellen haben Hand in Hand zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Die Kontrolle war ein voller Erfolg." Die Polizei Hagen war mit rund 25 Beamten im Einsatz, der Zoll mit 12 Kräften. 16 weitere Mitarbeiter kamen von der Stadt Hagen und der Steuerfahndung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell