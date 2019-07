Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Unfallzeugen gesucht

Heidekreis (ots)

29.07./ Unfallzeugen gesucht

Hodenhagen: Am Montag kam es um 12:20 Uhr auf der Heerstraße, an der Einmündung zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 19 Jahre alte Fahrer eines grauen VW Multivan befuhr die Heerstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er den grauen Ford C-Max, der ihm auf der Heerstraße entgegenkam. Der 84-jährige Fahrer des Ford und seine 82-jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Unfalls möchten sich bitte bei der Polizeistation Hodenhagen, Tel.: 05164/1600, melden.

