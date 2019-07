Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus 2. Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen 3. Verkehrsunfall mit Schwerletzten

Heidekreis (ots)

1. Soltau - Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Am Freitagvormitttag gaben sich zwei Diebe als Mitarbeiter der hiesigen Stadtwerke aus und verschafften sich so in der Schuhmacherstraße Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Geschädigten. Während einer der Täter die Wohnungsinhaberin in der Küche ablenkte, entwendete der zweite Täter Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmer.

2. Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen - Vollsperrung

Am Samstagmorgen um 10:25 Uhr ereignete sich auf der A 7 zwischen Soltau-Süd und Dorfmark ein Auffahrunfall. Als der Fahrer eines VW Tiguan verkehrsbedingt bremsen musste, tat dies der nachfolgende Fahrer eines Peugeot ebenfalls. Der dann folgende 28-jährige Fahrer eines Ford Cmax erkannte die Situation aus unbekannter Ursache zu spät und fährt vermutlich mit hoher Geschwindigkeit auf den Peugeot auf. Dieser wird gegen die Mittelschutzplanke und den vorausfahrenden VW geschleudert. Anschließend fährt der Ford auch noch auf den VW auf. Im Pkw des Verursachers wird die Beifahrerin leicht verletzt. Im Peugeot erleiden alle Insassen leicht Verletzungen, u.a. auch zwei Kinder im Alter von 2 und 11 Jahren. Auch die Beifahrerin im VW wird leicht verletzt. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der hohen Anzahl und zunächst nicht absehbaren Schwere der Verletzungen befand sich ein Großaufgebot an Rettungskräften und auch die FFW Soltau/Harber vor Ort. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover für ca. eine Stunde vollgesperrt. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35000 Euro.

3. Verkehrsunfall mit Schwerletzten - Pkw überschlägt sich und brennt aus

Am Freitagabend fuhr der Fahrer eines Opel Meriva auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor Evendorf vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden VW T1 eines Ehepaars aus der Schweiz auf. Der T1 geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Insassen konnten sich schwer verletzt befreien und anschließend brannte der T1 komplett aus. Die FFW Bispingen war für die Löscharbeiten mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 125000 Euro.

4. Sattelzug stellt sich quer - mehrere Verletzte

Bereits am Freitagvormittag ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 im Bereich Evendorf in Fahrtrichtung Hannover. Der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges verlor während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses sich auf der dreistreifigen Autobahn quer stellte. Dabei wurde ein Pkw VW auf dem linken Fahrstreifen gerammt und ein weiterer Pkw kollidierte mit dem bereits quer stehenden Sattelzug. In diesem Pkw wurde eine Person schwer verletzt. Insgesamt drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Zur genaueren Klärung der Unfallursache erfolgt eine technische Untersuchung des Sattelzuges. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

5. Schneverdingen- Strohpresse geht in Flammen auf

Am Samstagnachmittag ist eine selbstfahrende landwirtschaftliche Presse vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf einer Ackerfläche in Wintermoor in Brand geraten. Durch die trockene und heiße Witterung, sowie begünstigt durch den starken Wind, haben zudem 15 Heuballen Feuer gefangen. Der Feuer konnte nach ca. zwei Stunden durch 45 Feuerwehrleute kontrolliert und gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

6. Schneverdingen- Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstag wurde durch Polizeibeamte der Polizeistation Schneverdingen ein Fahrzeugführer eines Opel Astras kontrolliert. Im Rahmen von Körpertestverfahren wurden Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Der im Anschluss durchgeführte Urin-Test verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem 27-jährigen Berliner an. Die Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden von einer geringen Menge Cannabis. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde diesem zudem untersagt.

