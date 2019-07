Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Streitereien führen zu Handgreiflichkeiten; Grethem: Türschloss aufgebrochen und eingedrungen; Essel: Gartengeräte aus Schuppen entwendet pp.

Heidekreis (ots)

27.07./ Streitereien führen zu Handgreiflichkeiten

Soltau: Im Heidepark kam es Samstagmittag zu handfesten Streitereien über lautstark spielende 14 und 15 Jahre alte Kinder. Die 40-jährige Mutter der einen Partei und der 41-jährige Vater sowie dessen 15 Jahre alter Sohn der Gegenseite wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17:40 Uhr gerieten ein 16 Jahre alter Besucher aus Stralsund und ein 17-Jähriger aus Vechta verbal aneinander und griffen sich körperlich gegenseitig an. Verletzt wurde niemand.

27.07./ Türschloss aufgebrochen und eingedrungen

Grethem: In der Zeit von Donnerstag bis Samstag öffneten unbekannte Täter gewaltsam das Türschloss eines Betriebes im Fährweg und drangen ein. Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/511490, zu melden.

26.07./ Gartengeräte aus Schuppen entwendet

Essel: Aus einem Gartenhaus im Waldweg entwendeten Unbekannte einen Rasenmäher Fuxtex, einen Hochdruckreiniger Kärcher und eine Kettensäge der Marke Dolmer, nachdem sie zuvor den Türriegel gewaltsam entfernt hatten. Von der Terrasse wurde außerdem eine Metabo Kappsäge mitgenommen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag. Die Schadenshöhe beträgt ca. 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/511490.

28.07./Erneut Mähdrescher und Stoppelfelder in Brand geraten

Walsrode/Wietzendorf/Soltau: Sonntagmittag geriet in Altenboitzen ein Mähdrescher bei Mäharbeiten in Brand. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. So konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf 40.000,- Euro. Fast zur gleichen Zeit verursachte ein defektes Lager einer Rundballenpresse ein Feuer auf einem Stoppelfeld in Bockel. Der Landwirt konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen und die Feuerwehr durch Nachlöschen weiteren Schaden verhindern. Am Nachmittag fing ein Mähdrescher bei seinem Einsatz in Deimern leicht Feuer. Dieses konnte von dem Fahrer gleich gelöscht werden, so dass kein Schaden entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Eva Peukert

Telefon: 05191 / 9380 - 104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell