PP-ELT: Schiffsbetriebsunfall in Andernach

Andernach (ots) - Am Mittwoch, den 28.11.2018 kam es im Bereich der Reede Andernach zu einem Schiffsbetriebsunfall. Ein 20 jähriger Matrose stürzte vom Lukendach in den noch ladungsfreien Laderaumes eines Gütermotorschiffes, ca. 5 Meter in die Tiefe. Mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr konnte der schwer verletzte Matrose mittels eines Kranes und einer Trage aus dem Laderaum geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

