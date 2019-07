Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfall geflüchtet (43/1932) 27.07.2019, 19:00 Uhr

Speyer (ots)

Einen Sachschaden von circa 400 Euro verursachte am frühen Samstagabend ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einer "Garagenstraße" in Speyer West. Der Unbekannte war von der Kurt-Schumacher Straße in die "Garagenstraße" eingefahren und wollte dort offensichtlich wenden. Bei dem Wendemanöver kollidierte er mit einem Garagentor und dellte dies großflächig ein. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern verließ der Unbekannte die Unfallörtlichkeit. Zu dem Verursacher sind keinerlei Informationen vorhanden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

