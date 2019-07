Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kommt es in der Wallonenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine 84-jährige Fahrradfahrerin will in der Wallonenstraße nach rechts in ein Grundstück abbiegen und übersieht hierbei eine rechts neben ihr fahrende 66-jährige Fahrradfahrerin. Beide kommen durch den Zusammenstoß zu Fall. Die 84-jährige Fahrradfahrerin wird durch den Unfall leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

