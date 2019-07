Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut (36/1453) 27.07.2019, 14:20 Uhr

Speyer (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 24-jähriger Mann rechnen, der mit seinem Fahrrad am Samstagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Mann befuhr die Straße "Am Technik Museum" und wollte vor der Einmündung Heinkelstraße die Straße fahrradfahrend überqueren. Hierbei übersah er den PKW eines 58-jährigen aus Speyer, der die Straße "Am Technik Museum" in gleicher Richtung befuhr. Fahrrad und PKW kollidierten, wobei der Radfahrer nicht stürzte und sich nicht verletzte. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Beamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel bei dem 24- jährigen Mann erlangen. Der durchgeführte Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde dem 24-jährigen untersagt. An Fahrrad und PKW entstand ein wirtschaftlicher Sachschaden von insgesamt 850 Euro.

