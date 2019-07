Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - LKW mit Auto zusammengestoßen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 25 Jahre alter LKW-Fahrer aus Ihlow ist am Mittwoch mit einem 63-jährigen Autofahrer aus Dornum zusammengestoßen. Der Ihlower fuhr mit einem LKW mit Anhänger gegen 12:15 Uhr auf der Schatthauser Straße in nördliche Richtung. Als er die Kreuzung zur Störtebeker Straße überquerte, übersah er offenbar den 63 Jahre alten Fahrer eines VW Golf, der in Richtung Nessmersiel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 63-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

