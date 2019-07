Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen; Riepe - Einbruch in Praxisbüro

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein blau-graues Pedelec der Marke Sparta ist am vergangenen Freitag, 28.06.2019, in der Lambertistraße in Aurich gestohlen worden. Das Rad war zum Tatzeitpunkt zwischen 8 Uhr und 12 Uhr vor einer Schule abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Riepe - Einbruch in Praxisbüro

In eine Praxis an der Emder Straße in Riepe ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Büro und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach bisherigem Erkenntnisstand Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

