Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Zusammenstoß mit Radfahrerin

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Zusammenstoß mit Radfahrerin

Ein 74 Jahre alter Autofahrer aus Norden ist am Dienstagabend in Hage mit einer 83 Jahre alten Radfahrerin zusammengestoßen. Der Mann aus Norden fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Dacia Sandero auf der Straße Am Edenhof hinter der 83 Jahre alten Radfahrerin aus Hage. Als er zum Überholen ansetzte, begann die Radfahrerin mit einem Abbiegevorgang nach links. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

