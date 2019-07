Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: 21-Jähriger aus Südbrookmerland schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

21-Jähriger aus Südbrookmerland schwer verletzt

Am Sonntag, 30.06.2019, ist es in Südbrookmerland zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde. In einem Wohnhaus in Südbrookmerland kam es gegen 6:30 Uhr zu Streitigkeiten. In dessen Verlauf schlug ein 22-Jähriger mit einem rohrähnlichen Gegenstand auf einen der anwesenden Männer ein. Das 21-jährige Opfer aus Südbrookmerland erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

