Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Baucontainer; Norderney - Zwei Tatverdächtige nach Zeugenaufruf ermittelt; Norden - Lack zerkratzt; Norden - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Baucontainer

Aus einem Baucontainer an der Gewerbestraße in Norden sind am vergangenen Wochenende hochwertige Werkzeuge gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Baucontainer und entwendeten drei Abbruchhammer der Marke Hilti sowie das Vorhängeschloss. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Aus einem weiteren Bauwagen an der Gewerbestraße wurden zudem 80 Liter Diesel und eine Diamant-Trennscheibe für eine Flex entwendet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Zwei Tatverdächtige nach Zeugenaufruf ermittelt

Die Polizei hat nach einem Zeugenaufruf zu einem versuchten Einbruch und einer Sachbeschädigung vergangene Woche auf Norderney zwei Tatverdächtige ermitteln können. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine 21 Jahre alte Frau und einen 23 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Norden. In der Nacht zu Donnerstag, 27.06.2019, war es auf Norderney zu einem versuchten Einbruch in eine Ferienwohnung und zu einer Sachbeschädigung in der Gartenstraße gekommen. Wie der Polizei nun gemeldet wurde, wurde in dem Tatzeitraum auch ein Toilettencontainer an der Gartenstraße verwüstet und von der dortigen Baustelle ein Damenrad entwendet. Zudem wurde das Fenster einer Grundschule an der Jann-Berghaus-Straße beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass die Taten ebenfalls von der 21-Jährigen und dem 23-Jährigen verübt wurden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Vorfälle um weitere Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Norden - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Mercedes ML 270 ist am Montag in Norden beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte den Wagen mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite. Der Mercedes war zum Tatzeitpunkt am Warfenweg abgestellt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auto beschädigt

Ein schwarzer Mercedes E 350 ist am Sonntag an der Straße Am Markt in Norden beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und zerstach einen Reifen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 9:55 Uhr und 11:30 Uhr am Torfmarkt abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell