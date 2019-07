Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto mit Flüssigkeit übergossen; Großheide - 61-Jährige leicht verletzt; Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt; Aurich - Mädchen angefahren und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto mit Flüssigkeit übergossen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag in Wiesmoor ein Auto mit einer Flüssigkeit beschädigt. Der schwarze Renault Kadjar wurde mit einer dunkelbraunen zähflüssigen Masse übergossen. Sie zerfloss über das Dach und die Frontscheibe in den Motorraum. Auch die Fahrerseite wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, vor einem Wohnblock am Adlerweg abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04944 9169110.

Verkehrsgeschehen

Großheide - 61-Jährige leicht verletzt

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin aus Hage ist am Montag mit einem 66 Jahre alten Audi-Fahrer aus Großheide zusammengestoßen. Die 61-Jährige fuhr gegen 10:30 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Berumerfehn und wollte mit ihrem Suzuki Celerio nach links auf eine Auffahrt abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden 66-Jährigen aus Großheide, der mit einem Audi 80 in Richtung Großheide fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Suzuki-Fahrerin aus Hage wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein VW Golf ist am Samstag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in Wiesmoor beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Rückwärtsfahren an der linken Fahrzeugseite. Der VW war auf dem Parkplatz eines Dorfgemeinschaftshauses an der Hauptwieke I abgestellt. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Mädchen angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Aurich mit einer zehn Jahre alten Radfahrerin kollidiert. Das Mädchen aus Aurich fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Schoolpad" in Richtung Egels. In Höhe der Einmündung zum Schirumer Weg, wollte ein Autofahrer vom Schirumer Weg nach links auf die Straße "Schoolpad" abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt der Zehnjährigen und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Unfall ereignete sich zwischen 7:30 Uhr und 7:50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

