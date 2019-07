Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Hage - LKW beschädigt und geflüchtet

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott sind am Sonntag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 21 Jahre alter VW-Polo-Fahrer aus Upgant-Schott fuhr gegen 20:20 Uhr auf dem Eetsweg in Richtung Norden. Im Einmündungsbereich des Siegelsumer Moorweges missachtete er die Vorfahrt einer 18 Jahre alten Seat-Fahrerin aus Upgant-Schott, die vom Siegelsumer Moorweg auf den Eetsweg fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-jährige VW-Fahrer, seine 20 Jahre alte Beifahrerin und die 18-jährige Seat-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Hage - LKW beschädigt und geflüchtet

Ein weißer Mercedes Sprinter ist am Samstag an der Hagermarscher Straße in Hage beschädigt worden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den LKW gegen 11:30 Uhr beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 7151.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell