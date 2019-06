Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Täter machen es sich anschließend in den geklauten Bettdecken gemütlich

Delmenhorst (ots)

Durch eine Mitarbeiterin eines Hotels in der Bahnhofstraße wurde am Mittwoch, den 26.06.19, gegen 05:45 Uhr, eine schlafende männliche Person im Wartehäuschen am Bahnhof Wildeshausen gemeldet. Bei genauerer Betrachtung konnte durch die 48-Jährige festgestellt werden, dass sich der Mann in eine Hotelbettdecke eingewickelt hatte. Durch die Frau konnte anschließend eine weitere männliche Person im Außenbereich vor einem Hotelzimmer schlafend festgestellt werden. Auch diese hatte es sich in einer Bettdecke aus dem Hotel gemütlich gemacht. Doch der erholsame Schlaf blieb nicht von langer Dauer.

Eine Überprüfung des freien Hotelzimmers ergab, dass ein Fenster gewaltsam aufgebrochen und Bettdecken sowie ein Fernseher aus diesem entwendet wurden.

Der entwendete Fernseher konnte neben dem selig schlafenden Mann im Wartehäuschen aufgefunden werden. Dieser wurde ebenfalls sorgsam in einen Bettüberzug des Hotels gewickelt.

Der 42-Jährige aus Bremen und sein 35-Jähriger Begleiter aus Syke wurden vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Da beide Beschuldigte einen festen Wohnsitz vorweisen konnten, wurden sie anschließend an den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die beiden Männer waren der Polizei keine Unbekannten, denn bereits am Vortag, gegen 21:50 Uhr, wurden diese im Rahmen der Fahndung zu einem Ladendiebstahl beim Rewe-Markt in Wildeshausen als Täter ermittelt. Dort entwendeten sie diverse Flaschen Whiskey.

Die Männer müssen sich in diesem Fall wegen Ladendiebstahl verantworten.

Als wäre das nicht genug, wurde bei dem 35-Jährigen bei einer anschließenden Durchsuchung der Mitgeführten Plastiktüte eine Vielzahl von Tabakwaren aufgefunden. Die Polizei vermutet, dass auch diese unrechtmäßig erlangt worden sind. Eine genaue Tat, aus dem die Ware stammt, wurde bisher nicht bekannt. Zudem konnte in der Socke des Sykers eine Konsumeinheit Heroin aufgefunden werden. Auf den Mann kommt nun zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes zu.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell