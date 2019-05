Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Sturz mit Roller leicht verletzt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag verlor ein 40-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis in der Hauptstraße, vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung, die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, kollidierte am rechten Fahrbandrand mit dem Bordstein und stürzte. Der Fahrer verlor dadurch zunächst das Bewusstsein, so dass ein Anwohner Erste Hilfe leisten musste, und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Da bei ihm starker Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. An dem Roller entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell