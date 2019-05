Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schweinschied (ots)

In der Nacht auf Sonntag verständigte ein 26-jähriger Autofahrer von zu Hause aus die Polizei. Nach eigenen Angaben habe er gegen Mitternacht auf der K 69 zwischen Schweinschied und Hoppstädten einen Verkehrsunfall gehabt, weil er einem Reh ausweichen musste, welches auf die Fahrbahn gesprungen sei. Wegen dem fehlenden Mobilfunknetz habe er die Polizei nicht vom Unfallort aus verständigen können, weshalb er sich erst nachträglich melden konnte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkohol in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Dem 26 Jahre alten Mann musste deshalb eine Blutprobe entnommen werden. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

