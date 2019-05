Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Quad gestohlen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 04.05. bis 08.05.2019 wurde in der Danziger Straße ein in einem Garten stehendes, nicht verkehrstaugliches und daher auch nicht zugelassenes Quad entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zudem wurde an der Hauseingangstür des Wohnanwesens eine Hebelspur festgestellt. Es blieb jedoch offensichtlich beim Versuch. Beide Taten könnten miteinander in Verbindung stehen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

