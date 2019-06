Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trafostation mutwillig beschädigt- EWE warnt vor Gefahren

Delmenhorst (ots)

Ein Mitarbeiter von EWE NETZ hat im Rahmen einer Kontrolle Beschädigungen an einer Trafostation in der Wilhelm-Rahden-Straße in Ovelgönne Colmar festgestellt.

Bei einer Inaugenscheinnahme der Trafostation durch die Polizei konnten Spuren festgestellt werden, die auf eine mutwillige Beschädigung hindeuten. Augenscheinlich wurde das angebrachte Schloss an der Station beschädigt, wodurch die Tür offenstand und ein ungehinderter Zugriff auf die Leitung bestand.

Die Tat soll sich laut des Mitarbeiters im Zeitraum von Mittwoch, den 12.06.2019, gegen 12:00 Uhr, bis Mittwoch, den 25.06.2019, gegen 09:00 Uhr, ereignet haben.

Zudem konnte ebenfalls eine Beschädigung an dem sich daneben befindlichen Schöpfwerk ausgemacht werden. Vermutlich durch die gleichen unbekannten Täter wurde auch hier die Tür beschädigt sowie ein Gitterrost von einem Schacht vor dem Eingang entnommen.

Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Der Betreiber der betroffenen Ortsnetzstation in Ovelgönne Colmar, EWE NETZ aus Oldenburg, weist dringend darauf hin, dass es bei Einbrüchen an Vorrichtungen mit spannungsführenden Anlageteilen zu tödlichen Stromunfällen kommen kann. Durch das Aufhebeln der 20-kV-Tür an der Ortsnetzstation ist die 20-kV-Mittelspannungsleitung frei zugänglich gewesen. Wird die Leitung berührt oder der erforderliche Schutzabstand unterschritten, kann es zu lebendgefährlichen Unfällen kommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

