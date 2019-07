Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Sechs Personen bei schwerem Verkehrsunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Sechs Personen bei schwerem Verkehrsunfall verletzt

Sechs Personen sind am Sonntagabend in Wittmund bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr gegen 18:25 Uhr auf der Bundesstraße 210 aus Richtung Aurich kommend in Richtung Wittmund. Vor der Isumser Kreuzung geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. Der Skoda stellte sich quer zur Fahrbahn. Der nachfolgende 52 Jahre alte Fahrer eines Suzuki Baleno konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf.

Der 20 Jahre alte Skoda-Fahrer, seine 20 Jahre alte Beifahrerin und die 55 Jahre alte VW-Fahrerin wurden schwer verletzt. Der 34 Jahre alte Beifahrer des VW Passat und die 29 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Ein 11 Monate altes Kind, das ebenfalls im VW mitfuhr, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Suzuki-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der schwer verletzte Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war am Sonntagabend im Verkehrsunfallbereich für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell