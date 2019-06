Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 28./29.06 2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der Leerer Landstraße in Aurich-Schirum , kurz vor dem Kreuzungsbereich Timmeler Straße/Tjüchkampstraße, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 24-jähriger Pkw-Führer aus Aurich befuhr die Leerer Landstraße aus Aurich kommend, in Richtung Leer. Dahinter fuhren, jeweils in ihren PKWs, ein 31-Jähriger Mann aus Leer, ein 19-Jähriger Mann aus Aurich, sowie eine 22-Jährige Frau aus Moormerland, in eben diese Richtung. Als die PKWs verkehrsbedingt halten müssen, bemerkte die 22-Jährige aus Moormerland dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 19-Jährigen auf. Durch den Zusammenprall wurden sämtliche PKWs aufeinander geschoben. Es entstand insgesamt hoher Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

1. In Leerhafe rollten bislang Unbekannte zwei Heuballen von einer Weide in der Straße Rispeler Tief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Graben. Dadurch wurden sowohl die Ballen als auch ein Zaun beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

2. Bei einer Verkehrskontrolle in Wiesede in der Straße Auricher Weg wurde der 29 Jahre alte Fahrer eines Fahrzeuggespannes aus Blomberg von einer Funkstreife kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das mitgeführte Gespann befand. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

3. Gestern Nachmittag kam es zu einer Beleidigung und Nötigung in Carolinensiel, Am Hafen West, als ein 69 Jahre alter Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine 38 Jahre alte Wittmunderin auf einen Parkverstoß hinwies. Die Frau beleidigte den Mann und fuhr auf ihn zu. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

