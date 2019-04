Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Mainz zum Messerangriff auf einen 28-Jährigen

Mainz (ots)

Dienstag, 30.04.2019, 01:00 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen ist es in der Unteren Zahlbacher Straße zu einem Delikt gekommen, das nach aktuellem Ermittlungsstand als versuchter Totschlag eingestuft wurde. Ein 27-Jähriger klopfte aus bisher unbekannten Gründen an die Tür der Nachbarwohnung in seinem Wohnhaus. Als ein 28-Jähriger die Tür öffnete, wirkte der 27-Jährige mit einem Küchenmesser auf den 28-Jährigen ein. Dieser konnte den Angriff abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Er zog sich durch die Abwehrhandlung eine Schnittwunde an der rechten Hand zu. Der Geschädigte konnte nach ambulanter medizinischer Versorgung nach Hause entlassen werden.

Polizeibeamte konnten den Täter kurz darauf widerstandslos festnehmen. Die Motivlage ist derzeit unbekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der 27-jährige Beschuldigte vorläufig festgenommen und aufgrund seines psychischen Zustands in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

