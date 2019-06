Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall; Wittmund - Mit geparktem Auto zusammengestoßen; Neuharlingersiel - Motorradfahrer gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Eversmeer leicht verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann aus Stedesdorf fuhr gegen 10:20 Uhr mit einem VW Scirocco auf dem Königsweg und bremste, weil er abbiegen wollte. Eine hinter ihm fahrende 27 Jahre alte Daimler-Fahrerin aus Westerholt bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden der VW-Fahrer, seine Beifahrerin und die Daimler-Fahrerin leicht verletzt.

Wittmund - Mit geparktem Auto zusammengestoßen

Eine Autofahrerin aus Wittmund ist am Donnerstag mit einem geparkten Nissan Micra zusammengestoßen. Die 28 Jahre alte Frau aus Wittmund fuhr mit ihrem Hyundai Tucson gegen 14:40 auf der Jann-Berghaus-Straße und stieß mit dem am Fahrbahnrand geparkten Nissan zusammen. Die Wittmunderin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Nissan gegen einen Zaun geschleudert. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im hohen vierstelligen Bereich.

Neuharlingersiel - Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag in Neuharlingersiel auf der Straße Bettenwarfen alleinbeteiligt gestürzt. Der 25-Jährige aus Neuharlingersiel fuhr gegen 22 Uhr in Richtung Neuharlingersiel. Während des Abbremsens vor einem Kreisverkehr geriet er offenbar ins Schlingern und stürzte. Er wurde leicht verletzt.

