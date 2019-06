Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - 58-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt; Südbrookmerland - Achtjährige leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - 58-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Aurich ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Aurich leicht verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Auricher fuhr gegen 17:30 Uhr mit einem Hyundai i20 auf dem Fischteichweg in Richtung Julianenburger Straße. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende Mercedes-Fahrerin abbremsen. Der Hyundai-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 58-jährige Auricherin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Südbrookmerland - Achtjährige leicht verletzt

Ein achtjähriges Mädchen aus Südbrookmerland ist am Donnerstag mit einem Auto zusammengestoßen. Ein 53 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland fuhr mit seinem Nissan Murano gegen 18:35 Uhr auf der Ringstraße, als die Achtjährige ohne Vorwarnung mit ihrem Fahrrad von dem Radweg in Richtung Mittelweg auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Achtjährige wurde leicht verletzt.

