POL-AUR: Wiegboldsbur - Brand einer Jagdkanzel; Aurich - Geldautomat mit Messer beschädigt; Ihlow - Einbrüche in Feuerwehrgerätehaus und Vereinsheim

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiegboldsbur - Brand einer Jagdkanzel

In Wiegboldsbur ist es am Donnerstag gegen 15:15 Uhr zu einem Brand einer Jagdkanzel am Ontekampsweg gekommen. Das Feuer breitete sich über einen Teil des angrenzenden Grabens aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und konnten dadurch ein weiteres Ausbreiten verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Jagdkanzel in Brand gesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Geldautomat mit Messer beschädigt

Ein 28 Jahre alter Mann aus Aurich hat am Donnerstagabend am Marktplatz in Aurich einen Geldausgabeautomaten mit einem Messer beschädigt. Gegen 21:30 Uhr wurde er dabei beobachtet, wie er den Automaten mit einem Küchenmesser anging. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der Auricher zunächst, konnte aber im Nahbereich gestellt werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Ihlow - Einbrüche in Feuerwehrgerätehaus und Vereinsheim

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Gerätehaus der Feuerwehr in Ihlow eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Nordholzweg im Ortsteil Ostersander und entwendeten unter anderem Handlampen. Auch in ein Vereinsheim am Weener Weg ist in der Nacht eingebrochen worden. Zudem wurde die dortige Umzäunung beschädigt. Die Täter entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand aus dem Vereinsheim einen Beamer und eine Beschallungsanlage. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 7 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

