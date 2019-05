Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

In der Zeit vom 17.05.-20.05.19 ereignete sich in der Kronenstraße in Thaleischweiler-Fröschen ein Einbruch, in die Lagerhalle einer dort ansässigen Firma. Bislang unbekannte Täter haben im rückwärtigen Bereich der Lagerhalle eine Glasscheibe eingeschlagen. Die dadurch entstandene Öffnung war groß genug, um hineinzugreifen und ein Paket zu entwenden. Vermutlich hat sich der Täter hierbei verletzt, da am Tatort Blutspuren gesichert werden konnten. Eine Zeugin gab an, am Samstag, den 18.05.19 vormittags, drei männliche Kinder im Alter zwischen 12-13 Jahren in der Nähe der Lagerhalle gesehen zu haben. Alle drei Jungs hätten Baseballmützen getragen. Ein Junge hätte schulterlange, dunkle Haare. Eine nähere Beschreibung konnte sie nicht abgeben. Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben ist unklar. Der Inhalt des Paketes wurde in Tatortnähe zurückgelassen. Der entstandene Schaden an der Glasscheibe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht oder bei einer Person Schnittverletzung im Bereich der Hände oder Arme bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

