Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nächtliche Übergabe einer Couch unter Polizeischutz

Zweibrücken (ots)

Am 24.05.2019 um 03:36 Uhr meldete sich eine 27-jährige Frau telefonisch bei der Polizeiinspektion Zweibrücken, weil es ihr verdächtig vorkam, dass drei Männer um diese Uhrzeit eine Couch bei ihr abliefern wollten, die sie über eine Internet-Verkaufsplattform von einer Privatperson aus Leverkusen erworben hatte. Die Lieferung war ursprünglich für 21:00 Uhr am Vorabend angekündigt worden. Eine Polizeistreife überwachte schließlich die Anlieferung inklusive der Geldübergabe, so dass sich neue Besitzerin des Möbelstücks danach beruhigt wieder schlafen legen konnte. Ob sie dazu die neue Couch benutzte, ist nicht überliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell