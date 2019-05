Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an PKW mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 23.05.19 gegen 21.06 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilt mit, dass er in der Alleestraße gerade einen Mann dabei beobachtete, wie er an zwei geparkten PKW die Außenspiegel beschädigte. Die Örtlichkeit und der Umkreis wurden sofort aufgesucht, der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. An einer grauen Mercedes A-Klasse, sowie einem grünen Renault Laguna wurden die Außenspiegel beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: blaue Jacke, kurze Hose, Schirmmütze und Rucksack. Er hätte einen schwarz-weißen Hund, vermutlich einen Kampfhund mitgeführt. Wer im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

