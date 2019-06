Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Osteel - Autoanhänger entwendet; Rechtsupweg - Brand eines Schuppens Greetsiel - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Autoanhänger entwendet

Ein grauer Autoanhänger der Marke Saris ist am Montag in Osteel entwendet worden. Der Anhänger mit offenem Kasten war zum Tatzeitpunkt zwischen 8 Uhr und 11:30 Uhr vor einer Betriebshalle am Utlangwehrsweg abgestellt. Hinweise zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Rechtsupweg - Brand eines Schuppens

In Rechtsupweg ist ein Massivbauschuppen an der Leezdorfer Straße in Brand geraten. Die Leitstelle wurde am Donnerstag, 28.06.2019, gegen 15.40 Uhr alarmiert. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand entstand Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Eine Person wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallzeugen gesucht

Ein weißes Audi S5 Cabrio mit MI-Kennzeichen ist am Sonntag, 23.06.2019, auf einem Parkplatz in Greetsiel beschädigt worden. Ein anderes Auto touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen rechten Fahrzeugbereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

