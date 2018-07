POL-PDKH: Diebstahl von Alkohol trotz starkem Alkoholeinfluss

55543 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots) - Am Donnerstag, den 05.07.2018, gegen 18.00 Uhr, wurde die Polizei zum einem Ladendiebstahl in einen Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße gerufen. Vor Ort konnte eine 48-jährige, polizeibekannte Dame angetroffen werden, die eine Flasche hochprozentigen Alkohol gestohlen hatte. Und dass, obwohl sie bereits auf einen Atemalkoholwert von 3,8 Promille kam. Der Ladendiebin kam es trotz ihres Alkoholpegels nicht in den Sinn antialkoholische Sachen zu trinken. Die gestohlene Flasche wurde dem Detektiv wieder übergeben, die Frau, die in früheren Fällen schon auf mehr als 3,8 Promille kam, wurde wieder entlassen.

