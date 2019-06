POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 29./30.06.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, teilten Verkehrsteilnehmer der Auricher Polizei mit, dass zwei offensichtlich stark alkoholisierte Fahrradfahrer in Schlangenlinien auf der Dornumer Straße fahren. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 30-jährigen Mann aus dem Kreis Cloppenburg und einen 40-jährigen Mann, welcher in Ostrhauderfehn wohnhaft ist. Beide fuhren auch jetzt noch in beschriebener Art und Weise und wurden nun von den Beamten kontrolliert. Hierbei ergaben sich Atemalkoholwerte in Höhe von 1,81 und 1,62 Promille. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und entsprechend wurden auch Blutentnahmen durchgeführt.

Betrunken mit Pkw Unfall verursacht

Am frühen Sonntagmorgen steht der 32-jährige Unfallverursacher aus Bremerhaven mit seinem Pkw vor einer Rot zeigenden Lichtsignalanlage auf der Neuen Straße in Moordorf. Plötzlich setzt dieser mit seinem Fahrzeug zurück und stößt hierbei gegen den ebenfalls wartenden Pkw einer 19-jährigen Frau aus Filsum. Hierbei entsteht leichter Sachschaden an beiden Pkw, verletzt wird jedoch niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss steht und somit wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird. Folgend wird eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt und fortan darf der Unfallverursacher keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

Sonstiges Geschehen

Gebäudebrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Marcardsmoor gegen 23:30 Uhr zu einem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Halle. Zeitnah eintreffende Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich ablöschen. Menschen oder Tiere kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Weite Teile des Gebäudes sind durch den Brand beschädigt, wodurch es zu einem erheblichen Schaden im mutm. sechsstelligen Bereich gekommen ist. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verletztes Reh

Am späten Samstagabend wurde eine sorgsame, 31-jährige, Ihlowerin auf ein verletztes Rehkitz auf der Fahrbahn aufmerksam. Sie nahm dieses an sich, verbrachte es zu sich nach Hause und rief dann die Polizei. Letztlich konnte das Tier unter Hinzuziehung eines Jagdpächters wieder in die freie Natur entlassen werden, da die Verletzungen sehr gering waren. Trotz des sehr fürsorglichen Verhaltens der jungen Frau sollten Willdtiere grundsätzlich nicht aus der freien Natur entnommen werden

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Gefährliche Körperverletzung

Norden, Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz / Sonntag, 30.06.2019 Ein 19-jähriger Norder provozierte einen 40 jährigen Mann zunächst verbal. Anschließend schlug er mit einem mitgeführten Teleskopschlagstock dem Opfer auf den Oberschenkel. Das Opfer wurde leicht verletzt. Da der Beschuldigte den polizeilichen Maßnahmen nicht Folge leistete und bereits zuvor aufgefallen ist, wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt; ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Verkehrsunfallgeschehen

Norden, Heerstraße 29 / Sa. 29.06.2019, 20:30 Uhr Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Norden überholte mit seinem Pkw auf der Heerstraße mehrere Fahrzeuge. Während des Überholvorganges bog das erste Fahrzeug (Fz.Führer, 19 Jahre, aus Hannover) ordnungsgemäß nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der verursachende Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw gegen einen Straßenbaum prallte. Der verursachende Fahrzeugführer wurde schwer verletzt (nicht lebensgefährlich) und dem UEK Norden zugeführt. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Eine der Polizei bekannte 33 Jahre alte Wittmunderin betrat gestern Abend, gegen 23.30 h, das Grundstück eines Kindergartens in der Goethestraße in Wittmund. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde die Frau des Grundstückes verwiesen. Wenig später kehrte die Frau zurück. Da diese gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten die weitere Begehung von Straftaten ankündigte, wurde die Frau in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in Aurich im Zentralgewahrsam.

Sachbeschädigung

Am Sonntagmorgen, gegen 03.30 h, wurden in Esens bei einer Druckerei in der Marienkamper Straße zwei Scheiben eingeworfen. Wenig später wurde der 30 Jahre alte Beschuldigte aus Rheinfeld als hilflose Person auf dem Schützenplatz gemeldet. Der Mann war sturzbetrunken, nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus mittels RTW gebracht. Ein Zeuge hatte den Mann als Täter der Sachbeschädigung identifiziert.

