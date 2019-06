Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Drei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster (ots)

190620-2-pdnms Drei Leichtverletzte nach Unfall

Neumünster. Bei einem Unfall in der Christianstraße wurden Mittwoch (19.06.19, 20.30 Uhr) drei Menschen leicht verletzt. Die beteiligten Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer (21) eines Mercedes die Christianstraße in Richtung Tungendorf befahren und in Höhe Hausnummer 9 beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw schleuderte und prallte in den Gegenverkehr. Der Fahrer (47) eines Chevrolet konnte einen Zusammenprall nicht verhindern. Die beiden Fahrer und der Mitfahrer (18) in dem Mercedes wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Betriebsstoffe liefen aus. Eingesetzt waren neben der Polizei zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Feuerwehr.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell