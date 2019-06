Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Osterrönfeld

Kreis RD-ECK - Tankstelle erneut überfallen

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots)

190619-1-pdnms Tankstelle erneut überfallen

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Nach dem Überfall auf die Classic-Tankstelle in Osterrönfeld (Bahnhofstraße) am Montag (17.06.19 - siehe unsere Meldung 190617-2) wurde dieselbe Tankstelle Dienstagabend (18.06.19, gegen 19.30 Uhr) erneut überfallen. Ein junger Mann (etwa 18 Jahre, Jeans, blauer Hoodie, Rucksack, schwarzes Basecap) betrat den Verkaufsraum und forderte von der 18-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Rendsburg prüft mögliche Tatzusammenhänge. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450 an die Polizei in Rendsburg.

