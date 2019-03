POL-PPRP: Unfall in der Heinigstraße - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 19.03.2019 gegen 11:45 Uhr fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Citroen auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Kreuzung Wredestraße bei einer leichten Linkskurve sei ihr ein unbekannter Autofahrer entgegen gekommen und mit seinem Auto von der linken Fahrspur leicht in ihre Richtung gefahren. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, aber die 34-Jährige erschrak sich so sehr, dass sie eine Lenkbewegung nach rechts durchführte. Dadurch überfuhr sie einen Fahrbahnbegrenzungsstein und stieß frontal gegen eine Fußgängerampel. In dem Auto saßen noch eine 66-Jährige und zwei Kinder. Alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden und es wurde abgeschleppt. Das auslaufende Motoröl wurde von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen beseitigt. Die defekte Ampelanlage wurde durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wieder repariert. Wer das Unfallgeschehen gesehen hat und eventuell auch etwas zu dem Auto auf der linken Fahrspur aussagen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

