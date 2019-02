Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 16.02.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag, 15.02.19, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 18.30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter im Bruchweg an einem Einfamilienhaus ein Terrassenfenster aufzuhebeln. Das Fenster konnte jedoch nicht geöffnet werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lohne, 04442-93160.

Lohne - Wohnungseinbruch

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 23.15 Uhr, kam es im Adenauerring in Lohne zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten eine verschlossene Tür eines Wintergartens auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort dursuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter 04442-93160 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr befuhr eine 16-jährige aus Lohne mit einem Kleinkraftrad den Bergweg. Aufgrund der erreichten Geschwindigkeit benötigte sie dafür eine Fahrerlaubnis, diese konnte sie jedoch nicht vorweisen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Brand von Mülltonnen

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde in Visbek, Goldenstedter Straße, durch eine Zeugin ein Brand entdeckt. Die freiwillige Feuerwehr Visbek stellte einen Brand von drei Restmülltonnen fest. Das Feuer war bereits auf einen kleinen Holzschuppen sowie einen Zaun übergegangen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445-351 entgegen.

Bakum - Brand eines PKW

Am Freitag, 15.02.19, gegen 20.00 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf der Essener Straße der PKW einer 23-jährigen aus Cappeln in Brand. Der PKW brannte hierbei vollständig aus.

Damme - Führen eines PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, 15.02.19, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Damme mit seinem PKW die Straße Am Schwertberge. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er offensichtlich zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell