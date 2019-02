Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht - Molbergen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, dem 15.02.2019, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Kneheimer Weg/Zum Gewerbegebiet/Ermker Weg in 49696 Molbergen. Ein 19-jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem VW Golf Plus in schwarz den Kneheimer Weg in Richtung Molbergen. Als sich dieser im dortigen Kreisverkehr befand, bog aus der Straße Zum Gewerbegebiet ein hellblauer Pkw (eventuell VW Passat) ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar den Pkw des Lastrupers und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem hellblauen Pkw von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu tätigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell