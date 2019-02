Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 15./16.02.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen

Sachbeschädigung an PKW Am späten Freitagabend, zwischen 20.00 und 23.30 Uhr, wurden zwei in der Mühlenstraße geparkte PKW beschädigt. Durch Beschädigung der Außenspiegel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Verkehrsunfall Fr., 15.02.2019, 06:50 Uhr Ein 17- Jähriger aus Lindern befährt mit seinem Fahrrad die Straße Pingel Anton. An der Kreuzung zur Lienerschen Straße kommt es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen PKW-Fahrer aus Lindern. Der Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht. Es entsteht geringer Sachschaden.

Cloppenburg

Verkehrsunfall Fr., 15.02.2019, 12:05 Uhr Eine 74-Jährige aus Cloppenburg befährt in ihrem PKW die Osterstraße in Richtung stadtauswärts und will nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersieht sie einen 46-jährigen Radfahrer, der den Fahrradweg verbotswidrig in Richtung stadteinwärts befährt (Der Fahrradweg ist nicht für beide Fahrtrichtungen freigegeben). Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell