POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 532 an der Anschlussstelle zur A 61 ein Unfall, bei dem die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge verletzt wurden. Ein aus Richtung Böhl-Iggelheim kommender Pkw wollte nach links auf die A 61 abbiegen. Dabei übersah der 23-jährige Fahrer das entgegenkommende Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle ist die Straße von 17:05 bis 19:05 Uhr gesperrt gewesen.

