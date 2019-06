Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei und Jugendamt ziehen eine erschreckende Bilanz nach Testkäufen von Alkohol +++

Oldenburg (ots)

Zu mehreren Alkoholtestkäufen bezüglich der Einhaltung des Jugendschutzes kam es am gestrigen Tag, den 20.06.2019.

Gemeinsam mit der Stadt Oldenburg führte die Polizei mehrere sogenannte Testkäufe von Alkohol durch. Neben Kiosken wurden auch Supermärke auf die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes überprüft.

So kam es gestern zu einer Kontrolle von insgesamt zehn Geschäften durch den Testkäufer. In neun Fällen wurde Alkohol an den Jugendlichen verkauft, lediglich ein Geschäft hielt sich an die Bestimmungen und verweigerte den Verkauf.

Hierzu der Beauftrage für Jugendsachen der Polizei Oldenburg, Thomas Korten: "Die Zahl der Verstöße bei dieser Kontrolle ist erschreckend und zeigt uns, dass wir weiter regelmäßig Testkäufe durchführen müssen. Mit den Verkäufern haben wir Gespräche geführt, um diese zu sensibilisieren und das Bewusstsein für eine konsequente Umsetzung des Jugendschutzes zu schärfen."

Durch die Stadt Oldenburg und der Polizei sind auch in Zukunft weitere Testkäufe geplant. Gegen die betroffenen Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

