Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person, sowie einer schwer- und einer leichtverletzten Person++

Oldenburg (ots)

++Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 48jähriger Fahrzeugführer aus Varel mit seinem Kleintransporter in einer Linkskurve, auf der Straße Am Damm in Westerstede, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Kleinlaster eines 45jährigen aus Harkebrügge zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 48jährige Fahrzeugführer tödliche Verletzungen, der 45jährige Fahrzeugführer wurde schwer- und sein 24jähriger Beifahrer leichtverletzt. Warum der 48jährige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, steht bislang nicht fest. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergung der verunfallten Fahrzeuge wurde die L821 in beide Richtungen in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Aufgrund der komplizierten Bergung dauert die Sperrung noch an (19:30 Uhr).++

