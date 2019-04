Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Fünf Personen mit gefälschten Dokumenten am Flughafen Stuttgart gelandet

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart konnten am vergangenen Wochenende die illegale Weiterreise von fünf Personen mit gefälschten Reisedokumenten verhindern. Am vergangenen Freitag (12.04.19) landete ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit einem Flug aus Barcelona/Spanien am Stuttgarter Flughafen. Im Rahmen einer Dokumentensichtung wies er sich den Beamten gegenüber mit einem totalgefälschten griechischen Identitätsdokument aus. Wegen des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung wurde der 34-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ schließlich die beantragte Untersuchungshaft. Am darauffolgenden Samstag (13.04.19) wurden vier afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 17 und 27 Jahren bei einer Dokumentsichtung eines Fluges aus Rhodos/Griechenland kontrolliert. Hierbei wiesen sie sich mit totalgefälschten koreanischen Reisepässen aus. Für den 27-Jährigen sowie eine 22-Jährige endete die Reise ebenfalls im Gefängnis - aufgrund des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung wurden die beiden Personen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der 17-Jährige wurde unterdessen in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Ein weiterer 25-Jähriger stellte infolge seiner Vernehmung einen Asylantrag, weshalb er an die Ausländerbehörde weitergeleitet wurde.

