Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei nehmen Albanerin mit gefälschtem Identitätsdokument fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (09.04.19) konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart die Ausreise einer Albanerin, die mit gefälschten Dokumenten unterwegs war, verhindern. Die 47-Jährige wies sich bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges in Richtung London/Großbritannien mit einer italienischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass dieses erst einen Tag zuvor im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen ausgeschrieben worden war. Ebenfalls stellte sich heraus, dass die Identitätskarte durch einen Austausch des Lichtbildes verfälscht wurde. Die albanische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ für die 47-Jährige Untersuchungshaft aufgrund des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung.

