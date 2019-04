Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mehrere Strafvollstreckungen am Wochenende

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart konnten am vergangenen Wochenende gleich mehrere Haftbefehle vollstrecken. In den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag (29.03.2019) wurde ein 37-Jähriger bei seiner geplanten Ausreise in die Türkei grenzpolizeilich kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann im Jahr 2018 ein Bußgeld in Höhe von 130 EUR verhängt wurde, welches er bis zu diesem Zeitpunkt nicht gezahlt hatte. Da der 37-Jährige die Geldbuße noch vor Ort bezahlte, konnte er anschließend seine Reise weiter fortsetzen. Die nächsten 107 Tage im Gefängnis verbringen wird hingegen ein 31-Jähriger, der am vergangenen Samstag (30.03.19) aus Marrakesch/Marokko in Stuttgart gelandet war. Der junge Mann war im Jahr 2016 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 EUR sowie im Jahr 2018 wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 EUR verurteilt worden. Da er sich nicht in der Lage sah, den Gesamtbetrag vor Ort zu entrichten, endete seine Reise schließlich im Gefängnis.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: bpolifh.str.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell